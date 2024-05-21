11 yaşındaki sporcu Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

11 yaşındaki sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Okullar arası Bilek güreşi branşında Türkiye şampiyonu olan 11 yaşındaki Ayşegül Şahin, babasının anısına zaferini armağan etti. Şampiyonada 2 bin sporcunun arasından sıyrılan Şahin, sağ ve sol kolda 50 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu, Avrupa ve Dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

21.05.2024 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 2 bin sporcunun arasından Türkiye şampiyonu oldu

KİLİS - Okullar arası Bilek güreşi branşında Türkiye şampiyonu olan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Ayşegül Şahin, şampiyonluğunu bir sene önce hayatını kaybeden babasına armağan etti.

2 bin sporcunun katıldığı 26-28 Nisan tarihleri arasında Ankara'da yapılan okullar arası küçükler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Ayşegül Şahin, 50 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye şampiyonu oldu. Genç sporcu, şampiyonluk zaferini bir sene önce vefat eden ve başarısında büyük rolü olan babasına armağan etti.

Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Ayşegül Şahin, "Beden eğitimi öğretmenimiz bizler için okulda dört yıllık bir proje oluşturdu. Yetenekli olan beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerini bilek güreş takımına aldı. Bu takımın kaptanı da ben oldum. Hedefimiz, hayalimiz olan Türkiye şampiyonluğuydu. Şimdiki hedefim ise Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak ve İstiklal Marşımızı okutmak. Bu süreçte beni hazırlayan öğretmenime ve aileme çok teşekkür ederim. Bu şampiyonluğumu bir sene önce vefat eden babamın görmesini çok istiyordum. Babamın yokluğu çok ağır geliyor. O benim canımdı ve bu günleri görmesini çok isterdim. Kızın hayata küsmeyip mücadele ederek Türkiye şampiyonu oldu. Seni çok özlüyor, çok seviyorum canım babam" ifadelerini kullandı.

Müdür Yardımcısı Yakup Gökçek, "Okulumuz farklı branşlarda daha önce de il içinde bazı başarılar elde etmişti. Bunlara ek olarak aslında bu yıl gelen beden eğitimi öğretmenimizin göreve başlamasıyla kendi alanı olan bilek güreşi üzerine biraz daha düştü. Okulumuzda bilek güreşi ile ilgili çalışabileceği bir alan oluşturdu. Bunu genellikle kendi imkanlarıyla yapmaya çalıştı. Yeri geldi okul ders saatleri dışında çocuklarla daha fazla çalışmalar ve faaliyetler yürüttü. Bunların meyvesini de yaklaşık 3-4 ay içerisinde aldık. Geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen küçükler bilek güreşi Türkiye Şampiyonası'nda yedi öğrencinin katıldığı turnuvada iki öğrencimiz Türkiye şampiyonu olarak döndüler" dedi.

9 sporcudan 4'ünün Türkiye şampiyonu ve Türkiye ikincisi olduğunu söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Erdem Çelik, "2024 yılında dokuz sporcum bilek güreşi branşında Türkiye şampiyon oldu. Kilis'i temsilen Ankara'da düzenlenen küçükler Türkiye güreş Şampiyonası'nda iki sporcum Türkiye şampiyonu olurken iki sporcum ise Türkiye ikincisi oldu. Hedefimiz şampiyonluktu ve bu süreçte haftanın altı günü antrenman yaparak hedefimize ulaştık. Sıradaki hedefimiz kulüpler arasında şampiyon olarak Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşımızı okutmak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 11 yaşındaki sporcu Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:36 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK’ye sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve 6 oyuncu PFDK'ye sevk edildi
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
18:40 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında polislerle ilgili rapor savcılığa teslim edildi
16:33 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın İtalya eleştirisine sert yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İtalya eleştirisine sert yanıt
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
20:19 TBMM’de, CHP’nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti TBMM'de, CHP'nin polis intiharlarıyla ilgili verdiği grup önerisi tansiyonu yükseltti
19:57 Ne Messi ne de Ronaldo Arda Güler, artık 1 numara Ne Messi ne de Ronaldo! Arda Güler, artık 1 numara
19:16 Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı Fenerbahçeli Leonardo Bonucci, futbolu bırakma kararı aldı
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Romen vatandaşları ülkemizi kimlikle seyahat edebilecek
18:26 Bursa’da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu Bursa'da ev sahibiyle tartışan kiracı daireyi havaya uçurdu
17:46 Görevi herkesi şaşırttı İşte Stefan Kuntz’un yeni adresi Görevi herkesi şaşırttı! İşte Stefan Kuntz'un yeni adresi
17:28 Bayern’den ayrılacak mı Sacha Boey kararını verdi Bayern'den ayrılacak mı? Sacha Boey kararını verdi
17:20 Manken Tuğba Özay’dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
17:17 Gençlerin işi çok zor Montella’dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması Gençlerin işi çok zor! Montella'dan EURO 2024 için dikkat çeken kadro açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 21:55:48. #1.11#
SON DAKİKA: 11 yaşındaki sporcu Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement