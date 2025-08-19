115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti

115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti
19.08.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın köklü futbol kulüplerinden Ajaccio, 13 milyon euro'luk bütçe açığı nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 1910 yılında kurulan ve Ligue 2'de mücadele eden Ajaccio'nun, borçlarından dolayı bu kararı aldığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Kulübün Ligue 2'deki iki maçı da ertelenmiş durumda.

Fransa'nın köklü ekiplerinden Ajaccio ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ligue 2'de yer alan Ajaccio, borçlarından dolayı iflas başvurunda bulundu.

İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİLER

L'Equipe'nin haberine göre; Fransa Ligue 2'de yer alan Ajaccio, iflas başvurusunda bulundu. 1910 yılında kurulan 115 yıllık köklü kulübün 13 milyon euro'luk bütçe açığını kapatamamasından dolayı başvuruda bulunduğu ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması beklendiği aktarıldı. Ajaccio'nun Ligue 2'de oynaması planlanan iki maçı da ertelendi.

Ajaccio, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hasat başladı, kilosu 1500 TL’den satılıyor Hasat başladı, kilosu 1500 TL'den satılıyor
Motosiklet tutkusu Eda’yı hayattan kopardı Motosiklet tutkusu Eda'yı hayattan kopardı
Yargıtay’dan emsal karar Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek Yargıtay'dan emsal karar! Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı Polis, eşinin çalıştığı iş yerini basıp kurşun yağdırdı
MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru’dan Serdar Ortaç’a uyarı MS itirafıyla gündem oldu: Nükhet Duru'dan Serdar Ortaç'a uyarı
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett Rus güzellik kraliçesi, bir geyiğin aracına çarpması sonucu hayatını kaybett

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
08:18
Ukrayna’dan ABD’ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Ukrayna'dan ABD'ye 100 milyar dolarlık silah satın alımı anlaşması teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:01:00. #7.12#
SON DAKİKA: 115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.