115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar

115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın köklü kulüplerinden Brescia, mali krizlerin ardından borç yükünü karşılayamayarak resmen iflas etti. 115 yıllık geçmişi olan kulüp, maaş ve vergi borçlarıyla başlayan çöküş sürecini sonlandıramadı.

Dünya futboluna birçok efsanevi ismi kazandıran İtalya’nın köklü kulüplerinden Brescia, mali krizlerin ardından kapısına kilit vurmak zorunda kaldı. 

BRESCIA İFLAS ETTİ

1911 yılında kurulan ve 115 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan mavi-beyazlı ekip, borç yükünü karşılayamayarak resmen iflas etti.

YILDIZLAR GEÇİDİNDEN ALT LİGLERE

İtalyan futbolunun en üst seviyesi olan Serie A’da uzun yıllar fırtına gibi esen Brescia, bir dönem dünya futbolunun en büyük yıldızlarına ev sahipliği yaptı. Roberto Baggio, Pep Guardiola ve Andrea Pirlo gibi efsane isimlerin forma giydiği tarihi kulüp, son yıllarda ise ciddi bir sportif ve mali çöküş sürecine girdi. Son olarak Serie C’ye kadar gerileyen Brescia, katılım şartlarını yerine getiremeyince lisansını da kaybetti.

ÇÖKÜŞÜ MAAŞ VE VERGİ BORÇLARI GETİRDİ

Kulübü iflasa götüren süreç, geçtiğimiz yıllarda patlak veren maaş ve vergi ödemelerindeki usulsüzlüklerle başladı. Yaşanan krizler nedeniyle hem mali hem de sportif cezalar alan kulüpte, başkan Massimo Cellino'nun borçları yeniden yapılandırma hamleleri de felaketi önlemeye yetmedi. Mahkeme, kulübün ödenemeyen 20 milyon Euro'luk borç yükünü dikkate alarak iflas kararını resmen onayladı. Bu kararla birlikte İtalyan futbolunun simge kulüplerinden biri daha tarih sahnesine veda ederek anılardaki yerini aldı.

İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı

18:50
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
18:36
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
17:36
Mersin Belediye Başkanı Seçer’in kardeşinden Özgür Özel’in “Kasası“na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 19:11:36. #7.12#
SON DAKİKA: 115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.