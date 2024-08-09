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- 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları'nda ilk günün sonuçları belli oldu

J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'nda ilk günün birincisi "Tenzor Team" takımı oldu

İSTANBUL - 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, yelken dünyasının en popüler sınıflardan biri olan J/70 sınıfı yarışlarıyla başladı. 9 Ağustos'ta Caddebostan Parkuru'nda yapılan J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı'na toplam 14 tekne katıldı.

Yelkencilerin dereceye girmek için büyük çaba sarf ettiği yarış, grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekibin üstlendiği canlı yayınla muhteşem görüntülerle izlendi. Yelken severler, tekne içinden çekimler ve grafikler sayesinde kendilerini yarışın içinde hissetme olanağı buldu.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında düzenlenen J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışları'nın ilk günü rekabet dolu geçti. İlk yapılan üç yarış sonrasında genel sıralama birincisi Andrey Pushkin liderliğindeki Tenzor Team ekibi oldu. J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı, 10 Ağustos'ta devam edecek.

Türkiye'de yelken yarışlarına yeni bir soluk getiren kapsayıcı bir formatla sporseverlerin karşısına çıkan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, 9 Ağustos'ta yapılan J/70 yarışları ile start aldı. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam'in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, İstanbul Setur Marinas Kalamış'ın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yelken sporuna katılımı artırmak ve bu sporun daha fazla kişi tarafından takip edilmesini sağlamak için yeni bir formatta yapılan organizasyonda; J/70, J/70 Match Race, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında yarışlar düzenlenirken, farklı sınıflar tek çatı altında buluşuyor.

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta 9 Ağustos'ta Caddebostan Parkuru'nda Eker Olympos Regatta Özel Etabı olan J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak Yarışı ile başladı. İlk gündeki ilk iki yarış 14 teknenin, üçüncü yarış ise 13 teknenin katılımıyla yapıldı. İlk yarışta Team Nautique, ikinci yarışta Denizcik, üçüncü yarışta ise Tenzor Team birinci oldu. Rekabet oranının yükseldiği yarışlarda, rüzgarın kuvvetini en iyi yöneten ve en az hata yapan ekipler öne çıkarken, genel sıralamada ilk günün birincisi Andrey Pushkin liderliğindeki Tenzor Team takımı oldu.

12. Tayk Slam-Eker Olympos Regatta J/70 Türkiye Turu 3. Ayak sonuçları:

3 yarış sonunda ilk 3 sıra:

1. Tenzor Team (Dümenci: Andrey Pushkin - 5 Puan)

2. Team Nautique Yachting (Dümenci: Onur Erardağ - 7 Puan)

3. Denizcik (Dümenci: Gülboy Güryel - 8 Puan)

İlk gün genel sıralama

Tekne Adı - Dümenci

1. Tenzor Team - Andrey Pushkin

2. Team Nautique Yachting- Onur Erardağ

3. Denizcik - Gülboy Güryel

4. Cheese Sailing - Bora Olcav

5. Russian Bogatyrs - Igor Rytov

6. Mayk - Batu Özonur

7. Hssk/Quick Sigorta - Saruhan Cinay

8. Eker Kaymak - Ahmet Eker

9. Gaswar - Alexander Romanov

10. Dip&Cips - Nevra Eker

11. Orient Jr - Arif Gürdenli

12. Dirty Duck - Sinan Gök

13. T. Team - Nikolay Kovalenko

14. Tombul Ayran - Derin Öner

"Teknik zorluğu yüksek olan bir yarıştı"

TAYK Genel Müdürü Can Giray, organizasyonun ilk gününü şöyle değerlendirdi: "Teknik zorluğu bir hayli yüksek olan bir yarıştı. Parkurun değişmesi söz konusuydu; çünkü J70'lerde belli bir açının üzerinde parkurda yarışın adaletini sağlamak zor oluyor. Yaklaşık 10 derece-15 derece üzerinde bütün rüzgar dönüşlerinde parkuru tekrar ayarlamamız gerekti. Rüzgarın sürati ilk başta biraz daha düşüktü, fakat giderek artacağını tahmin ediyorduk. Yerimizi buna göre aldık ve ne kadar doğru bir karar verdiğimizi de gördük. İlk orsa şamandırasını 0.8 mil mesafeye koyduk, ikinci yarışta 1 mile, son yarışta da rüzgar kuvvetini artırdığı için 1.1 mile kadar çıkardık. Sıkıntısız bir şekilde günü tamamladık."