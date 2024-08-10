12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Tamamlandı

Yelken sporunda, 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan J/70 sınıfı mücadelesi bugünkü yarışlarla tamamlandı. Kalamış'taki Setur Marina'da düzenlenen 3 yarışta toplam 13 tekne mücadele etti. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Genel Müdürü Can Giray, yarışların kuvvetli rüzgar altında gerçekleştiğini ve başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti. İstanbul'da düzenlenen yarışlar 18 Ağustos'ta sona erecek.

10.08.2024 21:47
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Yelken sporunda, 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta kapsamında yapılan J/70 sınıfı mücadelesi, bugünkü yarışlarla tamamlandı.

Kalamış'taki Setur Marina'da düzenlenen 3 yarışta toplam 13 tekne mücadele etti.

Günün ilk yarışında liderliği Bogatyrs ekibi aldı. İkinci yarışta Orient Jr, üçüncü yarışta ise Team Nautique Yachting birinci oldu. Genel sıralamada ise dümenciliğini Andrey Pushkin'in yaptığı Tenzor Team birinciliği elde etti.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) Genel Müdürü Can Giray, rüzgarın bugün kuvvetli olduğunu belirterek, "Parkuru erkenden kurduk. Yarışlara hızlıca başlamak istiyorduk ama rüzgar oturmadı. Kuvvetli rüzgar, yaklaşık 15-16 knot, yer yer 20 knot seviyesine kadar çıkıyordu. 10 derece ile 30 derece arasında sürekli bir değişkenlik arz etti. Bu da parkurdaki arkadaşları biraz strese soktu. Bütün bunlara rağmen üç teknik ve güzel yarış yaptık. Hiçbir sıkıntı olmadan da yarışlarımızı kazasız belasız bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da yüzlerce yelkenciyi buluşturan yarışlar 18 Ağustos'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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