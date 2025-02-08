12. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

12. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Başladı

12. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya\'da Başladı

Antalya'da 60 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı turnuvada, olimpik ve dünya sıralama puanları için mücadele ediliyor.

08.02.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı.

Antalya Spor Salonu'nda para tekvando ve para poomsae yarışmalarıyla başlayan organizasyona, 60 ülkeden 3 bin sporu katılıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında, turnuvaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Organizasyona yoğun katılım olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Turnuvamız, daha önceki yıllara oranla rekor katılımla gerçekleştiriliyor. Bizim için çok önemli bir turnuva. Misafirlerimizi Antalya'da en iyi şekilde ağırlıyoruz. G-1'ken 10 puan veren bu organizasyonu G-2'ye, 20 puan veren uluslararası turnuva haline getirdik. Bu çok önemli bir gelişme. Hemen akabinde bu turnuvayla GEN3 sistemini Türkiye'ye getirdik." diye konuştu.

Tanrıkulu, tüm sporseverleri Antalya'ya şampiyonayı izlemeye davet etti.

Turnuvada 9-10 Şubat'ta yıldızlar, 11-12 Şubat'ta büyükler, 13-14 Şubat'ta ise gençler kategorilerinde sporcular tatamiye çıkacak.

Organizasyonun son iki günü 15-16 Şubat'ta tekvando poomsae heyecanı yaşanacak.

G-2 kategorisinde (20 puanlık) gerçekleştirilecek müsabakalarda sporcular, tekvando ve para tekvandoda Los Angeles 2028 yolunda olimpik puanları hanelerine yazdırabilecek.

Para poomsae ve tekvando poomsaede ise sporcular, dünya sıralaması puanları elde edebilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, antalya, Türkiye, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 12. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
19:33 Bütün ülke Serdar Dursun’u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: 12. Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.