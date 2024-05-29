12 yaşındaki Efe Okur, Avrupa Motokros Şampiyonası'nda yarı finalde yarışma hakkı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

12 yaşındaki Efe Okur, Avrupa Motokros Şampiyonası'nda yarı finalde yarışma hakkı kazandı

12 yaşındaki Efe Okur, Avrupa Motokros Şampiyonası\'nda yarı finalde yarışma hakkı kazandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, genç motokros sporcusu Efe Okur, Avrupa Motokros Şampiyonası'nda yarı finalde yarışma hakkı elde etti. Okur, sezon boyunca Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan ve Bosna Hersek'te güçlü rakiplerle mücadele ederek ödül kürsüsüne çıkmayı başardı. Genel klasmanda ikinci sıraya yerleşen Okur, 8-9 Haziran'da Romanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

29.05.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençler Avrupa Motokros Şampiyonası'nda mücadele eden 12 yaşındaki Efe Okur, yarı finalde yarışma hakkı kazandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efe Okur, sezon boyunca Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Macaristan ve Bosna Hersek'ten güçlü yarışçılarla mücadele etti.

Milli sporcu, Bulgaristan, Türkiye ve Bosna Hersek'te düzenlenen şampiyonalarda ödül kürsüsüne çıkmayı başardı.

Genel klasmanda 124 puana ulaşarak ikinci sıraya yerleşen Efe Okur, Romanya'nın Zarneşti şehrinde 8-9 Haziran'da 65 ve 85 cc kategorisinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde yarışma hakkı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Efe Okur, şampiyonanın yarı finalinde yarışacak olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Öncelikle başından beri destekleri için aileme, takımıma ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Yarı finalde ülkemizi ve Türk motor sporlarını temsil edecek olmaktan dolayı çok gururluyum. Umarım başarılı ve güzel bir yarış geçirip ülkemi, federasyonumu ve takımımı gururlandırmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Macaristan, Sırbistan, Romanya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 12 yaşındaki Efe Okur, Avrupa Motokros Şampiyonası'nda yarı finalde yarışma hakkı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 13:14:28. #1.11#
SON DAKİKA: 12 yaşındaki Efe Okur, Avrupa Motokros Şampiyonası'nda yarı finalde yarışma hakkı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement