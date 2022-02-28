12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak döndü - Son Dakika
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12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak döndü

28.02.2022 11:58
12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak döndü

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ege Bölge Şampiyonası'nda Afyonkarahisar Emirdağlı Kübra Kocabıçak kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Ege Bölge Şampiyonası'nda Afyonkarahisar Emirdağlı Kübra Kocabıçak kendi kategorisinde şampiyon oldu.

Gerçekleştirilen şampiyonada Emirdağ 12 yaşındaki Kübra Kocabıçak 36 kilogram minikler dalında şampiyon oldu. 2 yıldırı muaythai ile ilgilenen ve ortaokul öğrencisi olan Kübra Kocabıçak'ın şampiyon olarak memleketine dönmesi sevinçle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR

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Tenis: J4 MTA Açık 1 Tenis: J4 MTA Açık 1

Karahisar, Şampiyon, Türkiye, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 12 yaşındaki küçük kız memleketine şampiyon olarak döndü - Son Dakika


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