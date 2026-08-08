1299 Bilecikspor Kulübü’nün minik futbolcuları göz doldurdu

1299 Bilecikspor Kulübü'nün minik futbolcuları Bursa'da düzenlenene futbol turnuvasında göz doldurdu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen 2015 doğumlu futbolcuların yer aldığı BTP Cup Futbol turnuvasına 1299 Bilecikspor Kulübü ve diğer bir Bilecik temsilcisi Osmanelispor dahil 12 takım katıldı. A Grubu'ndan 1299 Bilecikspor Kulübü, Altı Eylül Belediye, Doburca FK, Yalova Gücü, Yalova Kartal Gözü ve Safran Spor Kulübü yer aldı. B Grubu'nda ise Balkan Spor, Balıkesir Demir, Osmanelispor, Yalova Gücü Beyaz, Yalova Yeşilova ve İnegöl Yıldırım Spor yer aldı. 1299 Bilecikspor Kulübü turnuvayı 4'üncü bitirirken, minikler gelecek için umut verdi.