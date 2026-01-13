13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet - Son Dakika
13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

13.01.2026 20:08
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Gaziantep FK, 13. dakikada 10 kişi kaldığı müsabakada sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 1-0'lık skorla kazandı.

MAÇIN BAŞINDA 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın henüz 13. dakikasında rakibine sert bir faul yapan Gaziantep FK'li futbolcu Tayyip Talha Sanuç, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

TEK GOL LUNGOYI'DEN

Karşılaşmanın geri kalanında kalesini iyi savunan Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren gol 86. dakikada Christopher Lungoyi'den geldi. Kocaelispor'da ise 90+4'te Habib Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İKİ TAKIMIN PUANLARI EŞİTLENDİ

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 3'e yükseltirken, Kocaelispor da 3 puanda kaldı. Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Gaziantep FK, Keçiörengücü deplasmanına gidecek; Kocaelispor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

