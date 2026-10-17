13 puanlı Ayvalıkgücü, zirve yarışında yarın Karşıyaka'yı ağırlayacak - Son Dakika
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13 puanlı Ayvalıkgücü, zirve yarışında yarın Karşıyaka'yı ağırlayacak

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13 puanlı Ayvalıkgücü, zirve yarışında yarın Karşıyaka\'yı ağırlayacak
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Ayvalıkgücü Belediyespor, TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yarın saat 15.00'te Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda Karşıyaka'yı konuk edecek. 6 maçta 13 puan toplayan Ayvalık zirvenin 3 puan gerisinde başlarken 8 puanlı Karşıyaka'da Ensar ve Berat sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon play-offta birbirlerine rakip olan Ege ekipleri Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor, 2'nci gruptaki zirve mücadelesinde yarın karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Konuk yeşil-kırmızılı taraftarlar için statta 50 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrıldı. Karşıyaka'da son iki maçın galibiyet golünü atan Ensar'ın yanı sıra Berat sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı lige ilk 4 haftada kötü başlayan Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ın getirilmesi sonrası grupta 2'de 2 yaparak çıkışa geçti. Kaf-Kaf'ın 6 maç sonucunda 8 puanı bulunuyor. Yıllardır Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde istikrarlı bir grafik sergileyip son iki sezondur play-off finali oynayan Ayvalıkgücü ise 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 13 puan topladı. Ayvalık haftaya zirvenin 3 puan gerisinde başladı. İki takımın geçen sezon play-offta Ayvalık'ta oynadığı ilk maç golsüz biterken, İzmir'deki rövanşı 2-0 kazanan Ayvalıkgücü tur atlamıştı.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuAyvalıkgücü BelediyesporKarşıyakaSporSon Dakika

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