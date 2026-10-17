13 puanlı Ayvalıkgücü, zirve yarışında yarın Karşıyaka\'yı ağırlayacak

13 puanlı Ayvalıkgücü, zirve yarışında yarın Karşıyaka'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayvalıkgücü Belediyespor, TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta yarın saat 15.00'te Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda Karşıyaka'yı konuk edecek. 6 maçta 13 puan toplayan Ayvalık zirvenin 3 puan gerisinde başlarken 8 puanlı Karşıyaka'da Ensar ve Berat sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon play-offta birbirlerine rakip olan Ege ekipleri Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor, 2'nci gruptaki zirve mücadelesinde yarın karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Konuk yeşil-kırmızılı taraftarlar için statta 50 kişilik deplasman tribünü kontenjanı ayrıldı. Karşıyaka'da son iki maçın galibiyet golünü atan Ensar'ın yanı sıra Berat sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.
Şampiyonluk hedefiyle hazırlandığı lige ilk 4 haftada kötü başlayan Karşıyaka, teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ın getirilmesi sonrası grupta 2'de 2 yaparak çıkışa geçti. Kaf-Kaf'ın 6 maç sonucunda 8 puanı bulunuyor. Yıllardır Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde istikrarlı bir grafik sergileyip son iki sezondur play-off finali oynayan Ayvalıkgücü ise 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle 13 puan topladı. Ayvalık haftaya zirvenin 3 puan gerisinde başladı. İki takımın geçen sezon play-offta Ayvalık'ta oynadığı ilk maç golsüz biterken, İzmir'deki rövanşı 2-0 kazanan Ayvalıkgücü tur atlamıştı.
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