13 Yaşındaki Öykü Kutlar, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

13 Yaşındaki Öykü Kutlar, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

13 Yaşındaki Öykü Kutlar, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası\'nda Üçüncü Oldu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Öykü Kutlar, Mersin'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti. Öykü Kutlar, milli takıma katılmayı hedefliyor ve okçulukta Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak istiyor. Yeşilçiftlik Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Murat Korkusuz, öğrencilere okçuluk sporunu tanıtmak amacıyla bu alana yönelik çalışmalar yaptıklarını ve Öykü Kutlar'ın başarısının diğer öğrencilere de örnek olduğunu belirtti.

11.06.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan 13 yaşındaki Öykü Kutlar'ın hedefi milli takıma katılmak.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinin 2 bin 185 nüfuslu beldesi Yeşilçiftlik'te yaşayan Öykü Kutlar, Mersin'de düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olma başarısı gösterdi.

Şampiyonada takım halinde ikinciliğe ulaşan Yeşilçiftlik Ortaokulu'nun sın sınıf öğrencisi olan Öykü Kutlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Müsabakalar için çok çalıştığını aktaran Öykü, "Yarışmalarda da güzel bir başarı elde ettik. Bireysel yarışta Türkiye üçüncüsü oldum. Çok mutlu oldum. Gurur verici bir şey. Okçuluk hep ilgimi çekiyordu. Okul çıkışlarında hep çalışıyorduk. Hedefim milli olmak. Okçulukta lise, üniversitede milli olarak uluslararası arenada Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu başarı diğer öğrencilere de örnek oldu"

Yeşilçiftlik Ortaokulu'nun beden eğitimi öğretmeni Murat Korkusuz da öğrencilere yeni bir branşı tanıtmak amacıyla bu spora yöneldiklerini belirtti.

Önce Afyonkarahisar'da daha sonra bölgede başarılı sonuçlar aldıklarını dile getiren Korkusuz, "Mayıs'ta Mersin'de yapılan yarışlarda derece elde ettik. Önceliğimiz çocuklara bu sporu tanıtmaktı. Diziler ve okçuluk branşında Mete Gazoz'un almış olduğu başarılar öğrencilerin bu alana ilgi duymasında önemli etken oldu." diye konuştu.

Okçulukta Afyonkarahisar'ı başarıyla temsil ettiklerini aktaran Korkusuz, şunları kaydetti:

"Bu başarı diğer öğrencilere de örnek oldu. 'Bizleri de alın.' diyorlar. Aileler çok destekliyor. Esnaf destekliyor. Öğrenciler kız ve erkek takımı olarak yarıştılar. Her bir takım beş öğrenciden oluşuyor. İlk amacımız öğrencileri daha ileri basamaklara taşımak. Milli takım seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bizleri bu sportif başarılarda destekleyen herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA

Yeşilçiftlik, Milli Takım, Sultandağı, Türkiye, Mersin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 13 Yaşındaki Öykü Kutlar, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:27 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dikkat çeken hediye “Payidar Gondol“un anlamı bir hayli derin Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken hediye! "Payidar Gondol"un anlamı bir hayli derin
23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:39:37. #1.12#
SON DAKİKA: 13 Yaşındaki Öykü Kutlar, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement