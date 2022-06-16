1308 Osmaneli Belediye Spor U14 takımı Bilecik şampiyonu oldu - Son Dakika
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1308 Osmaneli Belediye Spor U14 takımı Bilecik şampiyonu oldu

16.06.2022 10:36
1308 Osmaneli Belediye Spor U14 takımı Bilecik şampiyonu oldu

U14 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Spor futbol takımı oldu.

U14 Bilecik Gençler Ligi şampiyonu 1308 Osmaneli Belediye Spor futbol takımı oldu.

Bilecikspor'un ligden çekildiği 7 takımlı U14 Bilecik Gençler Ligi'nin 11'inci haftasında 1308 Osmaneli Belediye Spor kendi sahasında 1299 Bilecik Kulübü'nü 5-1 yenerek, ligin bitmesine 1 hafta kala 11'de 11 yaparak şampiyonu garantiledi. Şampiyonluk kupasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'dan 1308 Osmaneli Belediye Spor U14 takımı büyük sevinç yaşadı. Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Değerli sporcularımızı, ailelerini, hocalarımızı, yöneticilerimizi ve büyük taraftarımızı kutluyoruz. Alt yapıda ilimizde üç yaş grubunda yapılan organizasyonlarda takımımız U19 liginde şampiyon,U14 liginde şampiyon,U16 liginde de ikinci olarak büyük başarıya imza attılar. Sporda da örnek altyapı kulübü olma hedefimize ulaşıyoruz" dedi.

Öte yandan 1308 Osmaneli Belediye Spor U16 futbol takımı ligin son haftasını BAY geçecek. - BİLECİK

1308 Osmaneli Belediye Spor U14 takımı Bilecik şampiyonu oldu
1308 Osmaneli Belediye Spor U14 takımı Bilecik şampiyonu oldu

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1308 Osmaneli Belediye Spor U14 takımı Bilecik şampiyonu oldu - Son Dakika

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