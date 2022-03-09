1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik şampiyonu oldu - Son Dakika
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1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik şampiyonu oldu

09.03.2022 11:08
1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik şampiyonu oldu

1308 Osmaneli Belediyespor, 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun Bilecik şampiyonu oldu.

1308 Osmaneli Belediye spor, 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlemiş olduğu 'Mahallede Maç Var' organizasyonunun Bilecik şampiyonu oldu.

Bilecik Sentetik Saha'da düzenlenen 2009-2010 doğumlu futbolcunun yer aldığı 8 kulübün katıldığı turnuvada tüm maçlarını kazanan 1308 Osmaneli Belediyespor takımı 15 Martta başlayacak olan Bölge Finallerinde Bilecik'i temsil edecek. Sporcularımızı, antrenörleri Mete Aktemur ve Muhammet Bal'ı, yönetim ve sporcularımızın ailelerini kutlayan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Günlük değil kalıcı başarılar için sağlam altyapımızla gurur duyuyoruz. 1308 Osmaneli Belediye Spor tesisleri, değerli hocaları ve milli eğitim ve gençlik spor destekli büyük sporcu potansiyeli ile sporda da örnek bir projeyi sporumuza kazandırdı. Spordaki hedeflerimize her branştaki alt yapımızla ulaşıyoruz. Hiç bir başarımız tesadüf değil. Okullar arası futsal turnuvasında birincilik sonrası bu organizasyonda da şampiyon olmamız uzun ve planlı çalışmanın sonucu. Karate, teakwondo, güreş, tenis, geleneksel Türk sporları, atletizm gibi 18 branşta büyük başarılara imza atıyoruz. Artık Osmaneli üst liglere, büyük kulüplere ve milli takımlarımıza sporcu kazandırmaya devam ediyor .Bugün şampiyon olan çocuklarımızı ve değerli hocalarını, ailelerini, yöneticilerini ve büyük taraftarımızı bir kez daha kutluyoruz" dedi. - BİLECİK

1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik şampiyonu oldu

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Münür Şahin, Osmaneli, gençlik, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik şampiyonu oldu - Son Dakika


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