1308 Osmaneli Belediyespor Liderlikte

Bilecik 1. Amatör Lig'de A ve B gruplarında ligin ilk yarısı sona ererken, B grubunun lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ne yenildi ne de kalesinde bir gol gördü.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 6'ncı hafta geride kalırken, lige devre arası verildi. B grubunda çıktığı 6 maçıda gol yemeden kazanarak, 18 puanla liderliğini sürdüren 1308 Osmaneli Belediyespor ilk yarının en formda takımı oldu. Bu başarıyı sonrası teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediyespor'un bu sezon gösterdiği performans bizi son derece mutlu etti. Hem genç yeteneklerimizle hem de deneyimli futbolcumuzla takımımız dengeli bir yapıya sahip. Bu başarı, sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda ilçemizin birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğinin bir göstergesi. Takımımızın elde ettiği bu liderlik, Osmaneli'nin adını daha da geniş kitlelere duyuracak" dedi.

"İlçemizin geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerimizle gurur duyuyoruz"

Başkan Şahin, genç oyuncunun potansiyeli ve deneyimli futbolcunun liderlik vasıflarıyla birleşerek takıma büyük bir katkı sağladığını vurgulayarak, "İlçemizin geleceğini şekillendirecek genç yeteneklerimizle gurur duyuyoruz. Aynı zamanda tecrübeli futbolcumuzun önderliğinde bu gençlerimiz daha da büyüyecek. Osmaneli Belediyespor'u ve tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - BİLECİK