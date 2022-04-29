14 Yaş Altı Oryantring Bölge Yarışları Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika
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14 Yaş Altı Oryantring Bölge Yarışları Afyonkarahisar'da başladı

29.04.2022 14:13
14 Yaş Altı Oryantring Bölge Yarışları Afyonkarahisar'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi 14 Yaş Altı Oryantring Bölge Yarışları Afyonkarahisar'da yapılıyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi 14 Yaş Altı Oryantring Bölge Yarışları Afyonkarahisar'da yapılıyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) düzenlenen yarışlara, farklı illerden 380 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'da sporun her türlüsünü yapmak için çaba harcıyoruz. Yarışlarda dereceye giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak." ifadesini kullandı.

Oryantring Federasyonu İl Temsilcisi Mikail Taşkale ise yarışların 1 kilometre 700 metrelik alanda yapıldığını ve 14 hedefin en kısa sürede bulunması üzerine gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yarışlar, yarın sona erecek.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi, Karahisar, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 14 Yaş Altı Oryantring Bölge Yarışları Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika


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