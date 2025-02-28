14 Yaş Altı Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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14 Yaş Altı Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Milli takım, 2027 Avrupa Şampiyonası için Ordu'da kamp yaparak antrenmanlara devam ediyor.

28.02.2025 11:17
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14 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, 2027'de yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının ilk kampını Ordu'da gerçekleştiriyor.

Ordu Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışan 26 kişilik ay-yıldızlı ekip, günde çift antrenman yapıyor.

14 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı Başantrenörü Ersin Özdurak, AA muhabirine, son yıllarda sutopuna artan ilgi dolayısıyla birçok ilde yeni kulüpler kurulduğunu ve bu kulüplerin liglerde faaliyetlerine başladığını söyledi.

Türkiye'de birçok kulübün sutopuna ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Özdurak, gelecek yıllarda bu yatırımın karşılığının fazlasıyla alınacağına inandığını dile getirdi.

Özdurak, sutopu branşının Türkiye'de yaygınlaştıkça başarı çıtalarının artacağını, aynı zamanda daha fazla sporcu yetişeceğini aktardı.

Sutopuna yatırım yapan kulüplerdeki başarılı sporcuların milli takıma seçildiğini anlatan Özdurak, bu tür kamplarda da teknik ve taktiksel eksiklerini giderdiklerini ifade etti.

Özdurak, takımda her şeyin yolunda gittiğini, oyuncuların morallerinin ise yerinde olduğunu belirtti.

Milli oyuncuları kamplarda en diri şekilde tutarak Avrupa Şampiyonası'na hazırladıklarının altını çizen Özdurak, "Son dönemde her yaş grubunda turnuvalara katılıyoruz. İnşallah bundan sonra da katılmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sporcular disiplini öğreniyor

Oyuncuları çok önemsediklerini anlatan Özdurak, "Bu oyuncular bizim göz bebeklerimiz. Federasyonumuz da bu jenerasyonun çok üzerine düşüyor. Bizler de bu çocukların gelişmesi ve başarılı olması için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdurak, sporculara takım arkadaşlığını, süre kullanımını, sosyalleşmeyi ve en önemlisi disiplini öğrettiklerini kaydetti.

Avrupa Şampiyonası hedeflerine ilişkin de Özdurak, "İlk hedefimiz grubumuzdan çıkabilmek. Ondan sonra adım adım ilerleyerek yukarıya doğru gitmek istiyoruz. Biz de her takım gibi Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcuların hedefi başarı

Milli takımda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Ali Ramazanoğulları, "2027 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Antrenörlerimiz eksiklerimizi bu kampta gideriyor. Biz de kendimizi en iyi şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Arda Aslan ise Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak eksiklerini gidermek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 14 Yaş Altı Sutopu Takımı Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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