14 Yaşındaki Hamza, Kırkpınar İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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14 Yaşındaki Hamza, Kırkpınar İçin Hazırlanıyor

14 Yaşındaki Hamza, Kırkpınar İçin Hazırlanıyor
04.07.2025 13:02  Güncelleme: 13:04
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Denizli'de babasının antrenörlüğünde güreş hazırlıkları yapan 14 yaşındaki Hamza Aysel, zor şartlar altında 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele etmeye hak kazandı. Ailesinin eski model arabasında dinlenerek hazırlanan Hamza, destek bekliyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de eski başaltı pehlivanı olan babasının antrenörlüğünde çalışan 14 yaşındaki Hamza, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde er meydanına çıkacak. Hiçbir destek olmadan güreşlere hazırlanan Hamza, ailesinin eski model aracında yatıp kalkıyor.

Denizli'de hiçbir destek bulamayınca eski başaltı pehlivanı olan babası Raşit Aysel'in antrenörlüğünde çalışmalarını sürdüren 14 yaşındaki Hamza Aysel, bu yıl 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivalinde er meydanına çıkmaya hak kazandı. Ailesinin eski model arabasıyla Edirne'ye giden güreşçi ve babası, arabanın arkasına serdikleri yatak ve yorganlarda dinleniyor.

Şehir dışında katıldığı tüm müsabakalara bu şekilde gidip gelen Hamza Aysel, Denizli'de hiç bir belediyeden veya hiçbir kurumdan destek almadan ata sporunda ilerlemeye çalışıyor. Daha 4 yaşında babasıyla güreşe başlayan Hamza'ya bir kaç güreş sever ufak tefek ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor.

Denizli adının her yerde duyulması için zor şartlar altında çalıştıklarını ifade eden baba Raşit Aysel, "Denizli belediyeleri böyle başarılı çocuklara neden yardımcı olmaz veya Denizli'nin isminin duyurulmasını istemez. Küçük çaplı desteklerimiz var ancak yeterli değil, mutla belediyelerden destek bekliyoruz. İnşallah oğlum Kırkpınar'da başarılı olacak ve Denizli'yi bundan sonra da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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