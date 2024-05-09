1461 Trabzon FK, Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek play-off 2. turuna yükseldi - Son Dakika
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Spor

1461 Trabzon FK, Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek play-off 2. turuna yükseldi

1461 Trabzon FK, Ankaraspor\'u 4-1 mağlup ederek play-off 2. turuna yükseldi

TFF 2. Lig play-off 1. tur müsabakasında 1461 Trabzon FK, Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek tur atladı. İlk devre 1-1 sona eren maçta, 1461 Trabzon FK, Taha Can Velioğlu, Tarık Tekdal ve İlhan Depe'nin golleriyle galip geldi.

09.05.2024 18:19
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TFF 2. Lig play-off 1. tur müsabakasında 1461 Trabzon FK, Ankaraspor'u 4-1 mağlup ederek, tur atladı.

Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk devresi, 27. dakikada Ömer Faruk Sezgin ve 30. dakikada İlhan Depe'nin golleri ile 1-1 sonuçlandı.

Bordo-mavili ekip, 77. dakikada Taha Can Velioğlu, 83. dakikada Tarık Tekdal ve 89. dakikada İlhan Depe'nin golleri ile maçı 4-1 kazanarak adını play-off 2. turuna yazdırdı.

Kaynak: AA

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