1461 Trabzon FK - Iğdır FK Play-Off Finali Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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1461 Trabzon FK - Iğdır FK Play-Off Finali Hakemi Belli Oldu

1461 Trabzon FK - Iğdır FK Play-Off Finali Hakemi Belli Oldu

1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-Off finalini hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sivas'ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

01.06.2024 13:29
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1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında oynanacak TFF 2. Lig Play-Off finalini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

1461 Trabzon FK ile Iğdır FK arasında Sivas'ta oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final müsabakasının hakemleri belli oldu. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 1461 Trabzon FK - Iğdır FK Play-Off Finali Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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