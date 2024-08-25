1461 Trabzon FK, Samsunspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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1461 Trabzon FK, Samsunspor'u 1-0 Yendi

1461 Trabzon FK, Samsunspor\'u 1-0 Yendi

Samsunspor, Süper Lig'deki ertelenen maçın yerine 1461 Trabzon FK ile hazırlık maçı yaptı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

25.08.2024 21:29
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1461 Trabzon FK: 1-0

SAMSUN, - Samsunspor, Süper Lig'de ertelenen maçı ile birlikte boş geçen haftayı 1461 Trabzon FK ile yapılan hazırlık maçı ile değerlendirdi. Samsun'da oynanan hazırlık maçında kırmızı-beyazlı takım, rakibini 1-0 yendi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor ile Başakşehir FK arasında oynanması planlanan futbol müsabakası, Başakşehir FK'nın UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması dolayısıyla ertelendi. Erteleme kararının ardından Samsunspor ile 1461 Trabzon FK, Mustafa Kemal Erkanat Futbol Akademisi Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarı 0-0 berabere biterken; ikinci yarıda 58'inci dakikada 1461 Trabzon FK'dan Metehan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle Samsunspor 1-0 öne geçti. 90 dakikada başka gol sesi çıkmazken kırmızı-beyazlı ekip sahadan galip ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 1461 Trabzon FK, Samsunspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1461 Trabzon FK, Samsunspor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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