148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor\'un şampiyonluk inadı sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisi 5 maça yükseldi. Bordo-mavililer, ligde 148 hafta sonra üst üste 5 maç kazanarak 60 puana yükseldi. ikas Eyüpspor ise 22 puanda kaldı. Milli aranın ardından Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. ikas Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.
