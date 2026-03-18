148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor'un şampiyonluk inadı sürüyor

18.03.2026 21:58
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, 148 hafta sonra ligde üst üste 5 maç kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 1-0'lık skorla kazandı.

TRABZONSPOR AUGUSTO İLE GÜLDÜ

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada oyuna ikinci yarıda dahil olan Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto kaydetti.

148 HAFTA SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un ligdeki galibiyet serisi 5 maça yükseldi. Bordo-mavililer, ligde 148 hafta sonra üst üste 5 maç kazanarak 60 puana yükseldi. ikas Eyüpspor ise 22 puanda kaldı. Milli aranın ardından Trabzonspor, sahasında lider Galatasaray'ı konuk edecek. ikas Eyüpspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

    Yorumlar (5)

  • Mr junker Mr junker:
    Demek ki ilk 5 e girmek için yüzmilyon larca para harcamak gerekmiyormuş, Helal olsun adamlara 12 2 Yanıtla
  • Emre Osman Emre Osman:
    S¸ampiyonluk ateşi fazlaca iddialı olmuş ama inşallah trabzon spor 2.olacak 10 2 Yanıtla
  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    gerçekten tebrikler ülke futbolu böyle gelişir 6 1 Yanıtla
  • Yalnız Kurt Yalnız Kurt:
    cincona gelince görcez bunu 2 2 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    cin con degil. kuşkonkon. okeyy 1 0
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti Motosiklet Kazasında 1 Ay Evli Genç Hayatını Kaybetti
İsrail güçleri, Kudüs’te ibadet edenlere saldırdı İsrail güçleri, Kudüs'te ibadet edenlere saldırdı
Netanyahu’dan İran’a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz Netanyahu'dan İran'a mesaj: Sizi yukarıdan izliyoruz
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu

21:48
Liverpool-Galatasaray maçının 11’leri belli oldu
Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
21:28
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş
2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş
21:04
FED, faizi sabit bıraktıa
FED, faizi sabit bıraktıa
20:59
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
20:42
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
