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15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika

15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

28.09.2021 18:03
15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası, System.String[]

Salon: Kadir HasHakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed TurpÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 13, Melis Talay, Yeliz Doğan 1, Fatmanur Karakuş, Sinem Ataş 11, Holingsvorth, Fagbenle, Turner 14, Anigwe 10, Esra Ural Topuz 11BOTAŞ: Dubljevic 27,...

Salon: Kadir Has

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özen, Muhammed Turp

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın 16, Feride Şevval Akalan 13, Melis Talay, Yeliz Doğan 1, Fatmanur Karakuş, Sinem Ataş 11, Holingsvorth, Fagbenle, Turner 14, Anigwe 10, Esra Ural Topuz 11

BOTAŞ: Dubljevic 27, Ceren Gökdemir, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 8, Hatice Pelin Gülçelik 2, Sehernaz Çidal 6, İnci Güçlü 4, Burcu Büyükayan, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben 6, Jurjane 19, Davis 7

1. Periyot: 19-19

Devre: 32-34

3. Periyot: 48 -59

Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ilk maçında BOTAŞ, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-76 yendi.

Mersin Yenişehir, Sinem Ataş, basketbol, Akalan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 15. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası - Son Dakika Spor


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