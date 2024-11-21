15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da Başladı - Son Dakika
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Spor

15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da Başladı

15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon\'da Başladı

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, Trabzon'da başladı. Açılışta 24 ülkeden 214 sporcu bir araya gelirken, organizasyonun barış ve kardeşlik mesajı verdiği belirtildi.

21.11.2024 15:31  Güncelleme: 15:37
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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı 15. Paten Futbolu Dünya Kupası başladı.

15. Paten Futbolu Dünya Kupası, 21-26 Kasım tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirilecek. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Paten Futbolu Dünya Kupası'nın oynanacağı Hayri Gür Spor Salonu'nda açılış programı düzenlendi. Açılışa Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur, ilçe belediye başkanları, il protokolü, öğrenciler ile 24 ülkeden 214 sporcu yer aldı.

Mehter gösterisiyle başlayan programda konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dünya ve spor şehri Trabzon'da uluslararası bir organizasyonu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Trabzon'umuzun birçok özelliğinin, güzelliğinin ve değerinin farkındayız. Öne çıkan değerlerimiz ve güzelliklerimiz var. Bunlardan bir tanesi de spor şehri oluşumuz. Futbolla başlayan ama bütün branşlarda devam eden organizasyon kabiliyetine sahip hem bir spor şehri hem de bir olimpiyat şehriyiz. Çok büyük uluslararası organizasyonlar yapabilmiş bir şehiriz. Bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz" dedi.

"Dünya barışına katkı sağlasın"

Başkan Genç, bu organizasyonun barış ve kardeşliğe katkı sunmasını arzuladıklarını vurgulayarak, "15. Dünya Paten Futbolu Dünya Kupası'nı gerçekleştiriyoruz. Çok önemli bir organizasyon. 24 ülkemizin sporcuları şehrimizde. Dünyanın gözü paten futboluyla beraber Trabzon'da. Paten futbolu Trabzon'umuzla beraber yeniden ivme yakalıyor. Ben bu organizasyona bir taraftan ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşarken, spor şehri Trabzon'umuzdan dünyaya da bir mesaj vermek istiyorum. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Burada dünyanın her yerinden, 24 ülkemizden sporcular var. Kardeşlik içerisinde bir organizasyonda buluştular. Bu kardeşliğin, dünya barışına da katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü şu anda en fazla buna ihtiyacımız var. Bu organizasyonun ve buluşmaların yeryüzünde yaşanan savaşların, soykırımların son bulmasına katkı sağlamasını diliyorum. Bu iş önemli bir iş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pour: "Bize her yer Trabzon"

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour da Türkiye'de ilk organizasyonlarını spor şehri Trabzon'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başta olmak üzere emeği gelen herkese teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon" şeklinde konuştu.

Adanur: "Gurur içerisindeyiz"

Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur ise, "Paten futbolunu Trabzon'a getirmenin gururu içerisindeyiz. Başkanımız Ahmet Metin Genç'e çok teşekkür ediyorum. Paten gerçekten modern bir spor haline geldi. Onu Trabzon'da futbolla birleştiriyoruz. İnşallah gençlerin gelecekte en çok sevdiği spor olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından plaket takdimi, horon, kolbastı ve sema gösterileri yapıldı. Uluslararası organizasyon, gösteri maçının ardından Fransa ve Kenya arasında oynanan ilk maçla start aldı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da Başladı - Son Dakika

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