15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bisiklet turu düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında yaklaşık 500 sporcunun katıldığı bisiklet turu düzenlendi. Taksim Meydanı'ndan başlayan tur, 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde tamamlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Derneği ve Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle bisiklet turu düzenlendi. Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı bisiklet turu, Taksim Meydanı'ndan başladı. 'Kardeşlik için pedal çevir' sloganıyla gerçekleştirilen turun startını İstanbul Valisi Davut Gül verdi. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayarak Harbiye, Nişantaşı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu güzergahını takip eden sporcular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek 15 Temmuz Hafıza Müzesi önünde turu tamamladı.

'AMACI 15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATMAK'

İstanbul Valisi Davut Gül, "15 Temmuz anma haftası dolayısıyla İstanbul'un her tarafında çeşitli etkinlikler yapılıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 15 Temmuz Derneği ve çeşitli bisiklet derneklerinin katılımıyla boğazı da geçeceğimiz yaklaşık 1 saat süren yarış var. Bunun amacı 15 Temmuz ruhunu yaşatmak. 15 Temmuz'un hem anma hem de kutlama boyutu var. Anma boyutu 253 şehidimiz var. Kutlama boyutu bu millet bu devleti uçurumun kenarından aldı. 7 den 70'e bu coşkunun yaşanması için etkinlikler yapılıyor. Sporcularımıza ve katkı veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'15 TEMMUZ'U UNUTMAMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Bisiklet turuna katılan Faruk Meto "Çok kötü bir gece yaşadık. Bu milletin üstün ferasetiyle o geceyi anlattık. İnşallah o günleri tekrar yaşamayız. Ben 15 senedir bisiklet turlarına katılıp, düzenliyorum. Türkiye'yi daha güzel günler bekliyor. PKK olayları da bitiyor çok şükür" şeklinde konuşurken Mehmet Serkan Özten ise, "15 Temmuz'u unutmamak için bir araya geldik. İnşallah ülkemiz böyle bir olayı hiç bir zaman yaşamaz. Çok duygulu, çok heyecanlıyım. Haberim olduğu zaman tura katılıyorum. Böyle bir şey olduğunda her zaman hazırım, gelirim" dedi.