15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Bisiklet Yarışı sona erdi

Muğla'da startı verilen bu yıl 8'inci kez düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Bisiklet Yarışı Marmaris'te sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm ülkede olduğu gibi Muğla'da da çeşitli etkinlikler ve programlarla devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Bisiklet Yarışı'nın startını Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras birlikte verdi. Bu yıl 8'inci kez düzenlenen ve 34 ilden 124 sporcunun 10 kategoride katıldığı yarışlar 62 kilometrelik etapla Marmaris'te sona erdi. Yarışları Mustafa Tekin birinci, Yunus Emre Yılmaz ikinci, Adem Can Ateş üçüncü olarak tamamladı. Yarış sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindeki protokol verdi. - MUĞLA