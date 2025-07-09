15 Temmuz Demokrasi ve Zafer Bayramı Tenis Turnuvası Şanlıurfa\'da Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Zafer Bayramı Tenis Turnuvası başladı. Şanlıurfa tenis dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan turnuvaya 82 sporcu katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Zafer Bayram ruhunu yaşatma adına tenis turnuvası düzenledi. 82 sporcunun katıldığı turnuva Tenis Dünyasında start aldı. 13 yaş üstü bay ve bayanlarda 6 farklı kategoride düzenlenen Turnuvaya sporcular ilk günden yoğun ilgi gösterdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuva 13 Temmuz'da son bulacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından organize edilen turnuva, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve sporu desteklemek amacıyla düzenleniyor. - ŞANLIURFA