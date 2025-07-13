15 Temmuz Emniyet Şehitleri, Ankara'da düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

15 Temmuz Emniyet Şehitleri, Ankara'da düzenlenen programla anıldı

15 Temmuz Emniyet Şehitleri, Ankara\'da düzenlenen programla anıldı
13.07.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Fetullahcı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polisler için anma programı düzenlendi.

Ankara'da Fetullahcı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polisler için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün şehit ettiği polisler Ankara'da düzenlenen programla anıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Judo Federasyonu işbirliğinde Yenimahalle Spor Kompleksi'nde organize edilen programda, 9 sene önce hain darbe girişiminde şehit olan polislerin hatırası yaşatıldı. Düzenlenen etkinlikte katılımcılar, darbe girişimi sırasında FETÖ'nün Ankara'ya attığı bombaların ve yaşanılan saldırıların görüntülerini izlerken duygusal anlar yaşadı. 12 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen etkinliğe 15 Temmuz 2016 tarihinde Terörle Mücadele Daire Başkanı görevindeyken başından vurularak ağır yaralanan 15 Temmuz Gazisi ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Milli Eğitim İl Müdürü Yaşar Koçak, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Düzgün, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sefa Gülşen, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, polisler, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Turgut Aslan: "Daima uyanık olmak zorundayız"

Millet olarak her zaman teyakkuzda olunması gerekildiğini ve tehlikelere karşı bir bütün olmak zorunda olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Aslan, "Şu anda aranızda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vatana daha önce sahip çıktık ama bu son değil. Daima uyanık olmak zorundayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Turgut Aslan'a 15 Temmuz anısına plaket takdim edildi. Etkinlikte 100'ün üzerinde genç judo sporcusu gösteri yaptı. Judo Ankara İl Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara da madalyalar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, ankara, Terör, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Temmuz Emniyet Şehitleri, Ankara'da düzenlenen programla anıldı - Son Dakika

Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay Aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı Fatin Rüştü Karakaş yeniden TMSF Başkanı olarak atandı
Kartalkaya davasında 6. gün Kartalkaya davasında 6. gün
Ortalığı karıştıran evlilik teklifi En mutlu günleri karakolda bitti Ortalığı karıştıran evlilik teklifi! En mutlu günleri karakolda bitti
10 Haziran’dan beri kayıp olan şahsın acı sonu 10 Haziran'dan beri kayıp olan şahsın acı sonu
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı İşte sembolik anlamı PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
’’Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor’’ deniyordu, Kerem Aktürkoğlu’ndan ilk kare geldi ''Eşiyle hiç fotoğraf paylaşmıyor'' deniyordu, Kerem Aktürkoğlu'ndan ilk kare geldi
Meteoroloji uyardı Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış Meteoroloji uyardı! Yurdun bir tarafı 45 derece, diğer tarafı sağanak yağış
Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz Beste Kökdemir’in karnı belirginleşti Bebek açıklamasından sonra ilk kez bikinili poz! Beste Kökdemir'in karnı belirginleşti

11:57
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
10:44
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
Şile Belediyesi soruşturmasında rüşvete suçüstü! Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
10:40
Kardeş katilinden kan donduran itiraf Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
Kardeş katilinden kan donduran itiraf! Can çekişmesin diye başına 2 el ateş etmiş
10:01
Müftü, kaymakam derken vali olacaktı Yakayı son anda ele verdi
Müftü, kaymakam derken vali olacaktı! Yakayı son anda ele verdi
09:29
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 85 milyona bayrak çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 85 milyona bayrak çağrısı
10:50
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
Erdoğan: Terörün tırmanmasında yanlış uygulamaların da payı var; faili meçhuller, Beyaz Toroslar...
10:44
Mayısta nikah, temmuzda düğün Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
Mayısta nikah, temmuzda düğün! Kadir Ezildi kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı
10:20
Süleymaniye’den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
Süleymaniye'den bağlanan Nagehan Alçı: Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde beklenti var
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi konuşma: 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girdi
10:09
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
kulda arkadaşı tarafından boğazı sıkılan çocuk hayatını kaybetti
09:49
Japonya’dan Düzce’ye gelin geldi 13 bin kilometrelik aşk
Japonya'dan Düzce'ye gelin geldi! 13 bin kilometrelik aşk
09:47
Apronda dehşet Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Apronda dehşet! Koşarak uçağın motorunun içine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2025 12:12:48. #7.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Emniyet Şehitleri, Ankara'da düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.