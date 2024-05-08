15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi - Son Dakika
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Spor

15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi

15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Kastamonu\'da kampa girdi

15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları için Kastamonu'da kampa girdi. Milli takım teknik direktörü Muammer Duyar, kamp döneminin kısa ancak verimli geçeceğini belirtti ve sporcuların turnuvaya hazır olduğunu söyledi.

08.05.2024 11:59  Güncelleme: 12:06
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15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Yunanistan'da 15-20 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başlayan milli takımda 21 sporcu bulunuyor.

Milli takım teknik direktörü Muammer Duyar, AA muhabirine, kampta 3 antrenör ve bir masör ile sporcuları 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırladıklarını söyledi.

Kısa ancak verimli bir kamp dönemi geçirmeyi planladıklarını anlatan Duyar, "Güreş Federasyonu Başkanımız Şeref Eroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Şu an kampımızın konumu ve çalışma ortamı olarak çok huzur içerisindeyiz. Ayın 15'inde yola çıkacağız. Ayın 17'sinde kura çekiminin ardından maçlarımız devam edecek." diye konuştu.

Şampiyonaya 10 sıklette katılacaklarını aktaran Duyar, "Çocuklarımız kulüplerinden, illerinden hazır bir şekilde geldi. Onlara inanıyoruz. Bütün çocuklarımızı şu an hazır görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı Kastamonu'da kampa girdi - Son Dakika

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