15 Yaşındaki Berat, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu - Son Dakika
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Spor

15 Yaşındaki Berat, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu

22.06.2025 10:33
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Bursa'da 8. sınıf öğrencisi Berat Demir, bilek güreşinde sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu oldu.

BURSA'daki Salih Şeremet Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Berat Demir (15), beden eğitimi öğretmeni Nisan Uzun'un tavsiyesiyle başladığı bilek güreşi sporunda sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu oldu. Antrenmanlarını hız kesmeden sürdüren Demir, "Hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.

Osmangazi ilçesindeki Salih Şeremet Ortaokulu'nda 8'inci sınıf öğrencisi olan Berat Demir (15), beden eğitimi öğretmeni Nisan Uzun'un tavsiyesiyle bilek güreşi sporuna başladı. Okulda düzenlenen turnuvalarda şampiyon olan Demir, okuldan geriye kalan vakitlerinde gittiği spor kulübünde yaklaşık 2 saat süren antrenmanlarını düzenli olarak sürdürdü. Romanya'nın Cluj kentinde 1-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Demir, 'Genç erkekler kategorisi' 15 yaş altı sınıfında, sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu oldu.

'ŞU ANDA AVRUPA ŞAMPİYONUYUM'

Gözünü dünya şampiyonluğuna çeviren Berat Demir, "Beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesi üzerine bu spora başladım. Okullarda düzenlenen turnuvalarda da şampiyon oluyordum. Şu anda Avrupa şampiyonuyum. Antrenmanlarımı sürdüreceğim. Yaklaşık 2 senedir yaptığım bilek güreşi sporunda gelecek zamanda Bulgaristan'da dünya şampiyonası düzenlenecek. Hedefim dünya şampiyonu olmak" dedi.

'AMACIMIZ GENÇLERE DOKUNABİLMEK'

Amaçlarının gençlere dokunup, onları başarılara yükseltebilmek olduğunu söyleyen Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş ise "8 yıldır bilek güreşi sporuyla uğraşıyorum. Amacımız gençlere dokunabilmek. Onları başarılara yükseltebilmek. Beratla tanışmamız pilot okuluma gidip, yetenek taraması yaptığımız sırada oldu. Beden eğitimi öğretmenimiz, Beratla tanıştırdı. Yeteneğini keşfettik. Kendisi çalışkan ve ahlaklı bir çocuktu. Yanına da disiplin ekleyince başarı geliyor. Berat, Avrupa şampiyonluğunda bana göre hiç zorlanmadı. Şimdi dünya şampiyonasında şampiyonluğumuzu alıp döneceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eğitim, Dünya, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 15 Yaşındaki Berat, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonu - Son Dakika

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