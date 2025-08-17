15. Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları Yapıldı

Karabük, 15. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca, Yenice Kaymakamlığı ve Belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 40 sporcu katıldı.

Yenice Kaymakam Vekili Ömer Bulut, organizasyonun 15 yıl önce ilk defa Yenice'de bu parkurda yapıldığını hatırlatarak, "Yenice'nin tanıtımı için güzel olan bu organizasyonun, gelecek yılda daha görkemli, halkımızın ve daha fazla sporcunun katılımıyla yapılmasını temenni ediyorum." dedi.

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş da yarışları gelecek yıllarda dünya çapında yansıtacak bir turnuva olarak geliştirmek ve desteklemek üzere bütün imkanları kullanacaklarını söyledi.

Yarışların sonunda Emre Yavuz "elit erkekler", Azize Bekar "elit kadınlar", Çınar Serdaroğlu "genç erkekler", Emine Irmak Sezer "genç kadınlar", Cemil Bozkurt "master erkek" kategorilerinde birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Ödül törenine, Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Asbaşkanı Yusuf Alperen Ayar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Yenice İlçe Jandarma Komutanı Kenan Yücel ve protokol üyeleri katıldı.