16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'si sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'si sona erdi

30.06.2022 18:34
16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'si sona erdi

2022 Dünya Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde Türkiye, 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

2022 Dünya Para Atletizm Tunus Grand Prix'sinde Türkiye, 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, La Marsa kentindeki Olimpik Atletizm Stadı'nda düzenlenen 2022 Dünya Para Atletizm Tunus Grand Prix'si sona erdi.

Organizasyona 27 ülkeden 450 sporcu katılırken, Türkiye Para Atletizm Milli takımı 4 altın, 4 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 9 madalya ile yarışmayı tamamladı.

Yüksek atlamada Abdullah Ilgaz 1.93'lük derecesi ile Türkiye rekoru kırdı ve yarışmayı 1. sırada tamamlayarak altın madalya kazandı. Gökhan Akın ise kendi en iyi derecesini egale ederek 3. oldu.

Muhammet Khalvandi 51.33 metre cirit atarak altın madalya kazandı ve dünya sıralamasında yılın en üst basamağına çıktı.

Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ile birlikte yarıştığı 400 metre kategorisinde 1.01.13'lük derecesi ile birinci oldu. Ayrıca Zeynep Acet 1.08.20'lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Erkekler cirit atmada Muhsin Kaedi 31.64 metrelik derecesi ile sıralamada ikinci olmayı başardı.

100 metre kadınlar kategorisinde Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazanırken, Zeynep Acet yarışmayı 2. sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Son gün yapılan cirit atma yarışmasında da Gürkan Uncuoğlu kendi en iyi derecesini yaparak 2'ncilik elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, "Tunus'ta büyük bir başarıya imza atan Para Atletizm Milli Takımı'mızı kutluyorum. Birbirinden zor ve meşakkatli kategorilerde alınan bu başarılar tesadüf değil. Arkasında durmadan çalışmanın ve gayretin izleri var. Biz tam bir spor ülkesiyiz, her branşta her yarışmada ödüllerin en büyük adayı biziz. Sıkı çalışarak kazanılan bu başarı için bütün kafilemizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika spor: 16'ncı Para Atletizm Tunus Prix'sinde milliler 9 madalya kazandı Son dakika spor: 16'ncı Para Atletizm Tunus Prix'sinde milliler 9 madalya kazandı Son dakika haberi... Bağcılarlı sporcular Tunus'ta dört madalya kazandı Son dakika haberi... Bağcılarlı sporcular Tunus'ta dört madalya kazandı
Kaynak: AA

Atletizm, Türkiye, Tunus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'si sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:12 Bayern Münih teknik direktörü Nagelsmann'ın muhabir Wurzenberger ile gizli ilişki yaşadığı ortaya çıktı! Genç kadın görevinden alındı
17:50 Erdoğan, "Teröristler iade edilmezse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtladı: Verilen söz yerine gelecek, sözü tutulmazsa Erdoğan'a da hesabını sor
17:23 Fenerbahçe, 10 Temmuz'da Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile hazırlık maçı yapacak
17:13 Kaza yaptığı araçtaki kadını bırakıp kaçan adam, dakikalar sonra motosikletle gelip olayı izledi
17:06 4 şehit mezarına "PKK" yazıp küfürler eden saldırgan tahliye edildi
17:03 A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya karşılaşmasında 16 kişilik kadrosu belli oldu
17:00 32. NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı: İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek
16:56 Mehmet Ali Erbil'in hastane faturasına isyanına kardeşinden tepki geldi: 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir
16:39 ABD Başkanı Biden: Türkiye'ye F-16 satmamız ve modernize etmemiz gerekiyor, Kongre'den onay alacağımızı düşünüyorum
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 18:40:24. #1.13#
SON DAKİKA: 16. Para Atletizm Tunus Grand Prix'si sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement