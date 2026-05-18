16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Başladı
16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Başladı

18.05.2026 12:46
TBF'nin düzenlediği şampiyona Edirne'de, 16 yaş altı takımların mücadeleleriyle başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası Edirne'de başladı.

Şampiyona, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki Fenerbahçe A ile TED Ankara Kolejliler ev Edirne Spor Salonu'ndaki Çankaya Belediyesi ile Nesibe Aydın takımlarının karşılaşmalarıyla başladı.

Organizasyonda A, B, C, D gruplarında Fenerbahçe A, Fenerbahçe B, TED Ankara Kolejliler, Samsun Canik Belediyesi, Gelecek Akademi, Botaş, Çaykur Rize, ÇBK Mersin, Gallardo, Çankaya Belediyesi, Nesibe Aydın, Emlak Konut A, Emlak Konut B, İzmit Zirve, Nilüfer Belediyesi ve Eskişehir Çağdaş Kolejliler takımları mücadele edecek.

Kaynak: AA

