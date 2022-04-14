16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Brezilya'yı 3-2 yendi - Son Dakika

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Galler'de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki son maçında Brezilya'yı 3-2 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Flint Town'da oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekibin gollerini 57. dakikada Enes Recep Dede, 80. dakikada Adnan Karahisar ve 87. dakikada Kerem Dede atarken, Brezilya'nın gollerini 45. dakikada Henrique ve 90. dakikada Alysson kaydetti.

Turnuvanın diğer maçında İspanya ile Galler, 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası'nı 7 puanlı İspanya'nın ardından 4 puanla ikinci sırada tamamladı.