16 Yaşındaki Genç Yetenek Yusuf Yiğit Ünal, Silifke Belediye Spor'a Transfer Oldu - Son Dakika
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16 Yaşındaki Genç Yetenek Yusuf Yiğit Ünal, Silifke Belediye Spor'a Transfer Oldu

16 Yaşındaki Genç Yetenek Yusuf Yiğit Ünal, Silifke Belediye Spor\'a Transfer Oldu

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen 16 yaşındaki futbolcu Yusuf Yiğit Ünal, TFF 3. Lig takımı Silifke Belediye Spor'a transfer olma başarısını gösterdi. Geçen yıl Mersin U16 Amatör Ligi'nde şampiyon olan takımın önemli oyuncusu Ünal, profesyonel futbol kariyerinde önemli bir adım attı.

24.09.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
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Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen 16 yaşındaki genç yetenek Yusuf Yiğit Ünal, TFF 3. Lig'de mücadele eden Silifke Belediye Spor'a transfer oldu.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi birçok branşta düzenlenen kurslar, Yenişehirli çocukları ve gençleri geleceğe hazırlıyor. Geçen yıl Mersin U16 Amatör Ligi'nde şampiyon olan Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü U16 Futbol Takımı oyuncusu 16 yaşındaki Ünal, gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Şampiyonlukta önemli rol oynayan ve yeteneğiyle profesyonel lig takımlarının radarına giren Ünal, hayalini kurduğu futbol kariyerinin kapılarını araladı. TFF 3. Lig'de mücadele eden Mersin temsilcisi Silifke Belediye Spor, Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü'nde yetişen orta saha oyuncusu Ünal ile sözleşme imzaladı. Profesyonel futbola ilk adımını atan Ünal, ailesi ve antrenörleri ile birlikte Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

"Spora yaptığımız yatırımların meyvelerini görmek bizleri gururlandırıyor"

Ünal'ı tebrik eden Başkan Abdullah Özyiğit, "Spora yaptığımız yatırımların meyvelerini görmek bizleri gururlandırıyor ve çalışmalarımızın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Mersin'deki genç yetenekleri kulüp bünyemize katarak profesyonel olmaları için yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. Başkan Özyiğit, 2. Lig yolunda Silifke Belediye Spor'a da başarılar diledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 16 Yaşındaki Genç Yetenek Yusuf Yiğit Ünal, Silifke Belediye Spor'a Transfer Oldu - Son Dakika

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