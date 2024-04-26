16 Yaşındaki Kuzey Tunçelli, Paris Olimpiyatları\'nda Türkiye\'yi Gururlandırmak İstiyor

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Yüzme branşında Paris Olimpiyatları'na kota alan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, organizasyonda Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzu olan Erzurum'daki Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu, dört mevsim dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların yanı sıra yerli sporcuları da ağırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda kampa gelen milli sporcu Kuzey Tunçelli, 8 yıllık kariyerinde Dünya ve Avrupa Gençler Yüzme şampiyonluklarının yanı sıra 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye şampiyonlukları bulunan milli yüzücü, geçen seneki milli takım seçmelerinde 1500 metre serbest stilde 14.56.67'lik derecesiyle 15-16 yaş, 17-18 yaş ve açık yaş Türkiye rekorlarını kırarak 2024 Paris Olimpiyatları'na vize aldı.

Olimpiyat A barajını geçerek Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandıran ay-yıldızlı yüzücü, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlarda Türkiye'yi gururlandırmaya çalışacak.

Milli sporcu Kuzey Tunçelli, AA muhabirine, suyu çok sevmesi ve ailesinin bunu fark etmesiyle 8 yaşında yüzmeye başladığını söyledi.

Bu sürede birçok başarı kazandığını belirten Tunçelli, "Heyecanlı ve hareketli bir çocuk olmamla yüzmeye başladım ve 8 yıldır yüzüyorum. 2023 yazında Dünya ve Avrupa Gençler Şampiyonluğu ile EYOF şampiyonluklarım var. Bu yıl düzenlenen Dünya Büyükler Şampiyonası'nda büyükler klasmanında 8. sıraya geçtim. Bu benim için çok büyük bir gurur, bu yüzden çok mutluyum." dedi.

"Tüm gençlerin hayalidir"

Madalyalarına yenilerini eklemek istediğini söyleyen Tunçelli, olimpiyatlarda başarılı olmak için çok çalıştığını anlattı.

2024 Paris Olimpiyatları'na az bir zaman kaldığını anımsatan Tunçelli, "Paris Olimpiyatları için gerçekten çok çalışıyoruz. Geriye sayıyoruz ve inanılmaz bir çalışma, emek var. İnşallah orada Türkiye'yi gururlandıracağım. Paris Olimpiyatları her gencin, her sporcunun hayali. İnanılmaz büyük bir organizasyon. Ben de Türkiye'de ilk kota alan sporcuyum. Bu da benim için ayrı bir gurur." diye konuştu.

Tunçelli, olimpiyatların kariyerinde yeni bir sayfa açtığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu benim için çok büyük bir adım fakat benim kariyerim için son olmayacak. Tekrardan büyük başarılar elde etmeye devam edeceğim. Türkiye'yi her zaman gururlandıracağım. Benim için inanılmaz bir kariyer başladı ve çok iyi şeylerin olacağına inanıyorum. Genç yaşta böyle bir kariyere sahip olmak gerçekten tüm gençlerin hayalidir. Bu benim için çok büyük bir gurur. Gözler üstümde ve biraz baskı var ama çalışmalara devam ettiğim için baskının çok önemi yok. Kendime inanıyorum ve iyi şeyler yapacağıma inanıyorum."