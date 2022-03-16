Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olan Manchester United, turnuvaya veda etti. İngiliz devinin Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının Devler Ligi'nden elenmesiyle birlikte başarısız bir sezonu geride bıraktı.
Atletico Madrid'e karşı oynanan maçta şutu bulunmayan, 10 top kaybı ve 0/3 hava topu mücadelesinde varlık gösteremeyen Ronaldo, 16 yıl sonra kariyerinde ilk kez bir sezonu kupa almadan tamamlayacak. Portekizli yıldız son olarak 2004-2005 sezonunda yine Manchester United ile aynı başarısızlığı tatmıştı.
Son Dakika › Spor › 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor - Son Dakika