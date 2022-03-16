16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor - Son Dakika
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16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor

16.03.2022 19:11

Manchester United, son maçında elenmesiyle turnuvaya veda etti. Böylelikle Cristiano Ronaldo kariyerinde 16 yıl sonra bir ilki yaşadı. Yıldız futbolcu, 2004/2005 sezonundan sonra ilk kez bir sezonu kupa almadan biterecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'e 1-0 mağlup olan Manchester United, turnuvaya veda etti. İngiliz devinin Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının Devler Ligi'nden elenmesiyle birlikte başarısız bir sezonu geride bıraktı.

16 YIL SONRA İLK KEZ

Atletico Madrid'e karşı oynanan maçta şutu bulunmayan, 10 top kaybı ve 0/3 hava topu mücadelesinde varlık gösteremeyen Ronaldo, 16 yıl sonra kariyerinde ilk kez bir sezonu kupa almadan tamamlayacak. Portekizli yıldız son olarak 2004-2005 sezonunda yine Manchester United ile aynı başarısızlığı tatmıştı.

Cristiano Ronaldo paramparça! 16 yıl sonra ilk kez şampiyon olamadı
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Son Dakika Spor 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor - Son Dakika


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