Bartın merkezli dev operasyon: Eş zamanlı 30 adrese baskın yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu, silah kaçakçılığı, müstehcenlik, kara para aklama ve FETÖ gibi toplam 12 ayrı soruşturma çerçevesinde Bartın, Edirne ve Kayseri illerinde geniş çaplı operasyon yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda 34 şüpheliye yönelik 30 adrese baskın düzenleyen ekipler 26 kişiyi gözaltına aldı.

12 AYRI SORUŞTURMADA 26 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ve Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak, silah ticareti, yasa dışı silah bulundurmak, müstehcenlik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklamak' suçlarının yanı sıra aranması bulunan 13 kişinin yakalanması ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak gibi toplam 12 ayrı soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplam 34 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 30 adreste arama yapılırken, toplam 26 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'DEN UYUŞTURUCU TİCARETİNE, KARA PARADAN MÜSTEHCENLİĞE

Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak, silah ticareti, yasa dışı silah bulundurmak, müstehcenlik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklamak suçlarına yönelik, Bartın, Edirne ve Kayseri illerinde toplam 20 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden 19'u yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişi hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında ise 1 adreste arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 11 adreste arama yapılarak, 6 kişi gözaltına alındı.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Arama ve el koyma faaliyetlerinde ise, 161,57 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 308,61 gram plastik aseton şişesi içerisinde likit sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 6 adet, yaklaşık bin 960 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi emdirilmiş peçete, 12 adet sentetik ecza maddesi, 0,15 gram metamfetamin maddesi, 58 kök kenevir bitkisi, 15 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 368 adet 9x19 mm çapında tabanca fişeği, 88 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenilirken, Bartın'da uyuşturucu tacirlerine, silah kaçakçılarına ve suçtan beslenen yapılara karşı mücadelenin, hukuk içerisinde ve tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği belirtildi.