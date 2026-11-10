17 puanla 12. sıradaki Ümraniyespor\'da Bülent Bölükbaşı yeniden teknik direktör oldu

Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Bülent Bölükbaşı'nın yeniden teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeniden, kararlılıkla ve hep birlikte. Teknik direktörlük görevine gelen Bülent Bölükbaşı'na 'yuvana hoş geldin' diyor; kulübümüz ve hedeflerimiz doğrultusunda birlikte atacağımız her adımda başarılar diliyoruz. Yolumuz açık olsun" ifadelerine yer verildi.

Bu sezona Sarıyer ile başlayan Bülent Bölükbaşı, 10 maçta 15 puan topladı ve ekim ayında takımdan ayrıldı.

50 yaşındaki teknik adam Ocak 2025 ile Ekim 2025 tarihleri arasında ise Ümraniyespor'u çalıştırdı. İstanbul ekibinde 32 maçta görev yaparken, bu süreçte 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.

Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'de 14 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 4 mağlubiyet yaşadı ve 17 puanla 12. sırada yer alıyor.