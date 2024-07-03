17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Almanya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Almanya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Almanya\'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turunda 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya'yı 81-54'lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Derin Can Üstün'ün 18 sayıyla en skorer olduğu maçta Türkiye, İspanya ile çeyrek finalde karşılaşacak.

03.07.2024 22:21
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17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Almanya'yı 81-54'lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye ay-yıldızlılar; Mete Paçacı, Kaan Onat, Mert Kocagözoğlu, Yavuz Selim Kara ve Rezon Elezay beşiyle çıktı. Karşılaşmayı 81-54 kazanan 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, adını çeyrek finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi ay-yıldızlılarda 18 sayı üreten Derin Can Üstün oldu. Almanya'da ise Declan Duru 10 sayı ile oynadı.

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, İspanya ile 5 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda çeyrek final müsabakasına çıkacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Almanya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı Almanya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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