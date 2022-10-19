17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İsviçre ile 3-3 berabere kaldı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu üçüncü ve son maçında İsviçre ile 3-3 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Eski Zağra kentindeki Beroe Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 51. dakikada Emre Gökay, 72. dakikada Efe Akman ve 90. dakikada Veis Yıldız atarken, İsviçre'nin gollerini 45+1. dakikada Demir Xhemalija, 64. dakikada Winsley Boteli ve 90+3. dakikada Leon Grando kaydetti.

Elit Tur'a yükselmeyi garantileyen iki takımın mücadelesi sonunda İsviçre averajla grubu lider tamamlarken, Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Elit Tur maçları 2023 bahar aylarında oynanacak. Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Macaristan ile birlikte 2023 Mayıs ayında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.