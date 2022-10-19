17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İsviçre ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İsviçre ile 3-3 berabere kaldı

19.10.2022 20:48
17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İsviçre ile 3-3 berabere kaldı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu üçüncü ve son maçında İsviçre ile 3-3 berabere kaldı.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turu üçüncü ve son maçında İsviçre ile 3-3 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Eski Zağra kentindeki Beroe Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı takımın gollerini 51. dakikada Emre Gökay, 72. dakikada Efe Akman ve 90. dakikada Veis Yıldız atarken, İsviçre'nin gollerini 45+1. dakikada Demir Xhemalija, 64. dakikada Winsley Boteli ve 90+3. dakikada Leon Grando kaydetti.

Elit Tur'a yükselmeyi garantileyen iki takımın mücadelesi sonunda İsviçre averajla grubu lider tamamlarken, Türkiye ikinci sırada yer aldı.

Elit Tur maçları 2023 bahar aylarında oynanacak. Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Macaristan ile birlikte 2023 Mayıs ayında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Çağ dışı taktik! Rakibin dikkatini dağıtmak için barajda cinsel organını gösterdi Çağ dışı taktik! Rakibin dikkatini dağıtmak için barajda cinsel organını gösterdi Elche deplasmanında kazanan Real Madrid liderliğini sürdürdü Elche deplasmanında kazanan Real Madrid liderliğini sürdürdü Saraybosna Teknik Direktörü Dudic, Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti Saraybosna Teknik Direktörü Dudic, Bosna Hersek Kupası'ndan elenmeleri üzerine istifa etti

İsviçre, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İsviçre ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 02:46:04. #1.13#
SON DAKİKA: 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, İsviçre ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement