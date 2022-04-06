A GRUBU: İsrail, Almanya, Lüksemburg, 6.grubun birincisiB GRUBU: Hollanda, Fransa, Bulgaristan, 7.en iyi ikinciC GRUBU: İspanya, Belçika, TÜRKİYE, Sırbistan
D GRUBU: İsveç, Portekiz, İskoçya, Danimarka
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İskoçya, Sırbistan, İspanya, İsveç ve en iyi ikinci sırayı bekleyen Macaristan ile 6.grupta (İtalya-Polonya-Ukrayna-Kosova) 20-26 Nisan'da oynanacak maçlar sonunda belli olacak iki ülke ile beraber toplam 16 takım mücadele edecek. Turnuvada grup maçları 16-23 Mayıs tarihleri arasında Lod Municipal, Ramat Gan Municipal, Ness Ziona Municipal ve Haberfeld stadyumlarında oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. 25 ve 26 Mayıs'ta oynanacak tek maçlı eleme sistemine göre yarı finalistler belli olacak. 29 Mayıs'taki yarı final maçlarından sonra U17 Avrupa Şampiyonası'nın finali 1 Haziran'da Netanya Municipal Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika