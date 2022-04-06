U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

06.04.2022 14:55
U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye U17 Milli Takımı'nın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri İsrail'de yapılan kura çekiminde belli oldu.

Türkiye U17 Milli Takımı'nın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri İsrail'de yapılan kura çekiminde belli oldu. Kura çekiminde Türkiye'yi U17 Milli Takımı Teknik Direktörü Soykan Başar ve A Milli Takım Menajeri Mert Tuncay temsil etti. Milliler; C Grubu'nda İspanya, Belçika ve Sırbistan ile eşleşti. 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de oynanacak UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU: İsrail, Almanya, Lüksemburg, 6.grubun birincisi

B GRUBU: Hollanda, Fransa, Bulgaristan, 7.en iyi ikinciC GRUBU: İspanya, Belçika, TÜRKİYE, Sırbistan

D GRUBU: İsveç, Portekiz, İskoçya, Danimarka

UEFA U17 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile birlikte Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Almanya, İsrail, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İskoçya, Sırbistan, İspanya, İsveç ve en iyi ikinci sırayı bekleyen Macaristan ile 6.grupta (İtalya-Polonya-Ukrayna-Kosova) 20-26 Nisan'da oynanacak maçlar sonunda belli olacak iki ülke ile beraber toplam 16 takım mücadele edecek. Turnuvada grup maçları 16-23 Mayıs tarihleri arasında Lod Municipal, Ramat Gan Municipal, Ness Ziona Municipal ve Haberfeld stadyumlarında oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. 25 ve 26 Mayıs'ta oynanacak tek maçlı eleme sistemine göre yarı finalistler belli olacak. 29 Mayıs'taki yarı final maçlarından sonra U17 Avrupa Şampiyonası'nın finali 1 Haziran'da Netanya Municipal Stadyumu'nda oynanacak.


- Milliler
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu - Son Dakika
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