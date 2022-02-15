17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçları aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 22-24 Şubat'ta deplasmanda İtalya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen futbolcular, 19 Şubat Cumartesi günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Selçuk Rinal (St. Pauli), Mertcan Ayhan, Batuhan Yavuz (Schalke 04), Kaan Bengi (Bayern Münih)

Orta saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Muhammet Eren Arıkan, Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Emirhan Acar (AKA Tirol), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Berkant Çekiç (Aytemiz Alanyaspor), Emirhan Kayar (Galatasaray), Kenan Yıldız (Bayern Münih), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher), Arda Güler (Fenerbahçe)

Forvet: Selim Can Sönmez (Utrecht), Halil Özdemir (KV Mechelen), Fırat Alpsoy (Karlsruher), Emirhan Alperen Yılmaz (Aytemiz Alanyaspor), Muhammed Yiğit (Lask Linz)