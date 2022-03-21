Sivas'ta güreş şampiyonası heyecanı - Son Dakika

Sivas'ta başlayan Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken, şampiyonanın seremonisi Sivas Valisi Salih Ayhan'ın ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Yıldızlar Güreş Türkiye Şampiyonası sürüyor. Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden heyecan dolu şampiyonaya 55 ilden 175 kulüp ve yaklaşık bin sporcu katılım sağlıyor. Bu kapsamda dün başlayan şampiyonanın seremonisi bugün Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, il protokolü federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı. Sporcuların tören yürüyüşü ile başlayan seremoni saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Vali Salih Ayhan: "Şampiyonanın Sivas'ta yapılması çok anlamlı"

Daha sonra konuşma yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, katılımcılara başarılar dileyerek, "Yıldızlar Serbest Türkiye Güreş Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Ata sporumuz olan güreşin Sivas'ta her zaman çok farklı bir yeri ve özel bir anlamı var. Sivas'ta böyle bir organizasyonun olması çok anlamlı. Sivas'ımız son yıllarda ulusal ve uluslararası müsabakalar anlamında çok ciddi bir ivme kazandı. Güreş deyince Ahmet Ayık, Hamza Yerlikaya, Taha Akgül, Sebahattin Öztürk akla gelir. Sivas spor dostu bir şehir olma yolunda emin adımlarla yürümektedir. Bu organizasyonun tüm sporcular için başarılı olmasını ve Sivas'tan mutlu ayrılmalarını temenni ediyorum. Ata sporumuz olan güreşi desteklemeye ve sporun yanında olmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor ve tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Vali Salih Ayhan konuşmasının ardından, 48 kiloda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. - SİVAS