17 yaşındaki otizmli sporcu Özgür Salih Köse, 200 ve 400 metrede Türkiye rekoru kırdı - Son Dakika
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17 yaşındaki otizmli sporcu Özgür Salih Köse, 200 ve 400 metrede Türkiye rekoru kırdı

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17 yaşındaki otizmli sporcu Özgür Salih Köse, 200 ve 400 metrede Türkiye rekoru kırdı
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Osmaniye'de atletizme başlayan 17 yaşındaki otizmli sporcu Özgür Salih Köse, Konya'da 200 ve 400 metrede Türkiye rekoru kırıp şampiyon oldu. 7 şampiyonluğu ve 3 Türkiye rekoru bulunan Özgür, milli takıma seçilmeyi hedefliyor.

Osmaniye'de atletizme başlayan 17 yaşındaki otizmli sporcu Özgür Salih Köse, uzun atlama ile 200 ve 400 metre yarışlarında 7 kez şampiyonluğa ulaştı.

Annesinin yönlendirmesiyle 3 yıl önce özel sporcu antrenörü Nuri Can Kastal ile tanışan Özgür, atletizmde farklı branşlarda eğitim aldı.

Özgür, idmanlarda performansını geliştirmesinin ardından 2024'te İstanbul'da düzenlenen Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada Türkiye rekoru kırıp şampiyon oldu.

Aynı yıl Karaman'da yapılan turnuvada uzun atlama ve 200 metrede Türkiye şampiyonluğuna ulaşan Özgür, Konya'da 2025'te gerçekleştirilen SOBE Otizm Spor Oyunları'nda da 200 metre yarışı ve uzun atlamada birincilik kürsüsüne çıktı.

Konya'da 16-18 Temmuz'da organize edilen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda da mücadele eden genç sporcu, 200 ve 400 metre yarışlarında Türkiye rekoru kırıp şampiyon olma sevinci yaşadı.

İlk hedef milli forma

Özgür Salih Köse, AA muhabirine, spora yüzmeyle başladığını ancak sonrasında atletizme yöneldiğini söyledi.

Yarışlarda başarılı olunca branşa devam ettiğini dile getiren Özgür, "Uzun atlama, 200 ve 400 metrede rekorlarım oldu. 7 şampiyonluğum, 3 rekorum var. Türkiye'deki yarışmalarda boy gösterdim. Amacım Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarı elde etmek." dedi.

Özgür, milli takıma seçilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Haftada 6 gün antrenman yapıyor

Antrenör Nuri Can Kastal da sporcusunun kısa zamanda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Hedeflerinin milli takım olduğunu dile getiren Kastal, şunları kaydetti:

"Özgür şu an dünya sıralamasında 200 metrede ikinci, 400 metrede ise üçüncü sırada. Özgür'ün yaşı küçük, 3-4 sene sonra dünya birincisi olacağına eminim. Hedefimiz milli takıma çağrılmak. Yakın zamanda çağrılacağına inanıyorum. Özgür'e güveniyorum çünkü profesyonel olarak çalışıyoruz. Haftada 6 gün antrenman, beslenme ve okul düzeni. Her şey kontrolümüz altında. Tamamen sistemli çalışıyoruz. Bunun sonucunda başarı kendiliğinden geliyor."

Kaynak: AA
OsmaniyeAtletizmTürkiyeKonyaYaşamSporSon Dakika

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