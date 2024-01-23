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17 yıl sonra geri döndü! Arturo Vidal'in yeni adresi Colo Colo - Son Dakika
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17 yıl sonra geri döndü! Arturo Vidal'in yeni adresi Colo Colo

Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Inter gibi dünya devlerinde oynayan Arturo Vidal, altyapısında yetiştiği kulüp Colo Colo'ya geri döndü. Colo Colo kulübü, transferi sosyal medya hesabından duyurarak Vidal'ı 'Şili tarihinin en çok kazanan futbolcusu' olarak selamladı.

17 yıl sonra geri döndü! Arturo Vidal\'in yeni adresi Colo Colo
23.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 14:35
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Kariyerinde Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Inter gibi dünya devleri bulunan Arturo Vidal, altyapısında yetiştiği kulüp Colo Colo'ya geri döndü.

"TEKRAR BULUŞTUK KRAL"

Colo Colo sosyal medya hesabından transfere ilişkin paylaşımında, "Şili tarihinin en çok kazanan futbolcusunu, muhteşem Arturo Erasmo Vidal Pardo'yu selamlıyoruz! Tekrar buluştuk Kral" ifadelerini kullandı.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Arturo Vidal'in kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga, 1 Libartadores şampiyonluğu bulunurken 2015 ve 2016 yıllarında da Copa America'yı iki kez kazandı.

17 yıl sonra geri döndü! Arturo Vidal'in yeni adresi Colo Colo
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SON DAKİKA: 17 yıl sonra geri döndü! Arturo Vidal'in yeni adresi Colo Colo - Son Dakika
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