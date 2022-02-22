18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Mısır'a 28-14 mağlup oldu.
Ankara'daki Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda Mısır ile karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 9-4, ikinci periyodu 10-6'lık skorla yenilen Türkiye, maçtan 28-14 mağlup ayrıldı.
Milli takım, organizasyondaki dördüncü maçında akşam saat 18.30'da Romanya ile karşılaşacak.
2004 ve sonrası doğumlu oyuncuların yer aldığı şampiyonada karşılaşmalar, 15'er dakikalık üçer periyot şeklinde oynanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika Spor