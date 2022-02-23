18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

23.02.2022 13:28
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda beşinci maçında Yunanistan'a 30-25 yenildi.

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda beşinci maçında Yunanistan'a 30-25 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milli takım çekişmeli geçen maçta rakibine 30-25 mağlup oldu.

Milli takım 5 maç sonunda 1 galibiyet, 4 yenilgi alırken, Yunanistan ise ikinci karşılaşmasını da galip bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki altıncı maçında bu akşam saat 18.30'da İtalya'yla karşılaşacak.

YORUMLAR
500
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

Yunanistan, Türkiye, Akdeniz, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:05:04. #1.12#
SON DAKİKA: 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement