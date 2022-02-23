18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası - Son Dakika

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün karşılaşmaları tamamlandı.

Ankara'da düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde 8 maç yapıldı. Türkiye, Yunanistan'a 30-25, İtalya'ya ise 23-16 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı şampiyonanın üçüncü gününde alınan sonuçlar şöyle:

Mısır- İspanya: 23-27

Romanya- Hırvatistan: 21-30

Yunanistan-Türkiye: 30-25

İtalya- Karadağ: 21-25

İspanya-Romanya: 25-18

Kuveyt-Mısır: 16-28

Türkiye-İtalya: 16-23

Hırvatistan-Yunanistan: 24-20