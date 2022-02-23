18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı - Son Dakika
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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı

23.02.2022 22:17
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı

Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara'da THF Spor Salonu'nda düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu ev sahipliğinde Ankara'da THF Spor Salonu'nda düzenlenen 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı. Dokuz ülke milli takımının mücadele ettiği turnuvada bugün sekiz maç oynandı.

Şampiyonada U18 Milli Takımı bugün THF Spor Salonu'nda karşılaştığı İtalya'ya 23-16 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk iki periyodunu İtalya 8-5 ve 3-7 kazanırken, son periyod 8-8 berabere sonuçlandı. Milli takımın bugün oynadığı ilk maçta Yunanistan'a 30-25 mağlup olmuştu. - İSTANBUL

18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı
18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı

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18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası

Türkiye Hentbol Federasyonu, Hentbol, Akdeniz, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 18. Akdeniz Hentbol Konfederasyonu Erkekler Şampiyonası'nda üçüncü gün maçları tamamlandı - Son Dakika


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